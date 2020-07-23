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Заборона на застосування вогню, снайперів, дронов: про що домовилася ТКГ в Мінську

Донбас, Четвер 23 липня 2020 10:49
Заборона на застосування вогню, снайперів, дронов: про що домовилася ТКГ в Мінську
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Нове перемир'я вводиться в дію 27 липня

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Хайді Грау підтвердив, що Тристороння контактна група досягла згоди щодо нової угоди про перемир'я на Донбасі. В ОБСЄ розповіли, про що сторони домовилися.

Про це повідомляє прес-служба місії.

Сторони домовились про такі заходи з підтримки припинення вогню:

  • заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
  • заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
  • заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
  • ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
  • створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
  • вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

Нагадаємо, Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Крім того, раніше повідомлялося, що українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.

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