США обсуждают размещение войск союзников в Украине, - Келлог

Однако стоит заметить, что пока инициатива все еще на стадии разработки. Хотя в начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.

В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.

В то же время глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.

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