США обсуждают размещение войск союзников в Украине, - Келлог

Соединенные Штаты Америки обсуждают с рядом страны развертывания их миротворческого континента в Украине.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
За його словами, США насамперед виступають за "всеосяжне припинення вогню". А вже після цього сторони мають обговорювати інші питання - від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.
"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії - ред.)", - сказав Келлог.
Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".
Идея "коалиции решительных" относительно возможного размещения военных подразделений в Украине возникла на фоне роста неопределенности вокруг дальнейшей поддержки со стороны США, а также стремления ряда европейских стран укрепить гарантии безопасности для Украины. Первыми о такой инициативе заговорили Великобритания и Франция.
По состоянию на апрель 2025 года по меньшей мере шесть государств - Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одна страна, которая пока не разглашает своего участия - заявили о готовности направить военный контингент в Украину в случае введения перемирия.
Однако стоит заметить, что пока инициатива все еще на стадии разработки. Хотя в начале мая президент Украины Владимир Зеленский называл два возможных варианта размещения военного контингента на украинской территории.
В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением об отправке военного контингента в Украину.
В то же время глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.