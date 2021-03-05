США занепокоєні політичним впливом Росії через постачання COVID-вакцини

У Білому домі висловили занепокоєння з приводу постачання вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. В адміністрації Джо Байдена вважають, що Москва та Пекін використовують ці поставки для політичного впливу.

"Я б сказала, що ми занепокоєні тим, що Росія та Китай намагаються використовувати вакцини від коронавірусу як інструмент для дипломатії", - сказала вона.

Псакі зазначила, що Вашингтон вважає за краще, щоб поширення вакцин від коронавірусу між країнами відбувалося через міжнародні координаційні механізми, такі як COVAX.