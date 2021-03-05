США занепокоєні політичним впливом Росії через постачання COVID-вакцини
У Білому домі висловили занепокоєння з приводу постачання вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. В адміністрації Джо Байдена вважають, що Москва та Пекін використовують ці поставки для політичного впливу.
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Я б сказала, що ми занепокоєні тим, що Росія та Китай намагаються використовувати вакцини від коронавірусу як інструмент для дипломатії", - сказала вона.
Псакі зазначила, що Вашингтон вважає за краще, щоб поширення вакцин від коронавірусу між країнами відбувалося через міжнародні координаційні механізми, такі як COVAX.
Нагадаємо, нещодавно Словаччина закупила російську вакцину від коронавірусу, не дочекавшись, поки її офіційно зареєструють в Європейському союзі.
Крім того, російську вакцину "Супутник V" зареєстрували в Молдові. Тобто в Кишиневі також не виключають застосування російської вакцини для щеплення населення.
Додамо, Латвія не виключає закупівлю російської вакцини "Супутник V" від коронавірусу, але за однієї умови.