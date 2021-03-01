Словаччина отримала першу партію "Супутник V" до реєстрації препарату в ЄС
Словаччина отримала першу партію російської вакцини "Супутник V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Препарат доставили в місто Кошице на сході країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович під час прес-конференції.
"Ми почали закуповувати в Росії вакцини "Супутник V", не чекаючи їх реєстрації в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА), оскільки часу для зволікань немає, вакцин у країні не вистачає, кожен день від COVID-19 вмирають десятки наших співгромадян", - заявив він.
Матович зазначив, що це допоможе прискорити темпи вакцинації в країні.
Нагадаємо, Словаччина стала другою країною в Євросоюзі, яка закупила російську вакцину від COVID.
Крім того, раніше міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що країна звернеться з проханням до країн - партнерів з ЄС передати надлишки вакцин від коронавірусу. За його словами, епідситуація в країні вкрай складна.