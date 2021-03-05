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Латвія не виключає закупівлю вакцини "Супутник V", але є умова

Новость на русском → Рига, П'ятниця 05 березня 2021 21:42
Латвія не виключає закупівлю вакцини "Супутник V", але є умова Фото: вакцина "Супутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс не виключив закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Однак Рига розгляне таку можливість тільки після офіційної реєстрації російської вакцини на території Європейського союзу.

Про це повідомляє видання Delfi.

Латвія чекає, коли вакцину від коронавірусу "Супутник V" схвалить Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

"Ми будемо використовувати кожну безпечну та науково обґрунтовану можливість уберегти життя та здоров'я людей Латвії", - сказав міністр.

Павлютс додав, що ухвалюючи рішення щодо закупівлі російської вакцини, Міністерство охорони здоров'я буде розглядати доступність вакцини. Латвія розраховує, що вже в середині року вона матиме вакцини від 7 виробників.

Нагадаємо, європейський регулятор почав попередню оцінку російської вакцини "Супутник V". Регулятор перевірятиме вакцину до тих пір, поки не отримає всі докази про її безпечність.

Додамо, на початку березня Словаччина ще до реєстрації в ЄС отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". У Словаччині вважають, що це дозволить прискорити вакцинацію населення.

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