США обеспокоены политическим влиянием России через поставки COVID-вакцины

В Белом доме выразили обеспокоенность по поводу поставок вакцин от коронавируса Россией и Китаем. В администрации президента Джо Байдена считают, что Москва и Пекин используют эти поставки для политического влияния.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.