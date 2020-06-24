США обіцяють 10 млн доларів за інформацію про ватажка ІД

Фото: держсекретар США Майк Помпео (РБК-Україна)

Ватажка бойовиків вважають причетним до викрадення людей

Сполучені Штати Америки вдвічі збільшили винагороду за інформацію про нового ватажка терористичної організації "Ісламська держава". За дані про Аміра Мухаммеда Саіда Абделя Рахмана аль-Мауля обіцяють 10 млн доларів.

Про це йдеться в заяві Державний департамент США.

Згідно з даними Вашингтону, ватажок терористів причетний до вбивств та викрадення єзидів в Іраку. Також він керував різними вилазками бойовиків "Ісламської держави".

Крім того, у Сполучених Штатах його вважають наступником ліквідованого ватажка ІД Абу Бакра аль-Багдаді.

Зазначимо, аль-Багдаді було вбито в лютому 2020 року в ході спецоперації американських військових. Про ліквідацію ватажка терористів повідомив особисто президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, наприкінці травня іранська розвідка заявила про затримання наступника ліквідованого ватажка ІД Аль-Багдаді, але інфомацію так і не підтвердили.

Крім того, у Туреччині спецслужби затримали дружину ліквідованого лідера ІД аль-Багдаді.

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Автор: Дмитро Левицький