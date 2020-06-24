США обещают 10 млн долларов за информацию о главаре ИГ

Фото: госсекретарь США Майк Помпео (РБК-Украина)

Главаря боевиков считают причастным к похищению людей

Соединенные Штаты Америки вдвое увеличили вознаграждение за информацию о новом главаре террористической организации "Исламское государство". За данные об Амире Мухаммеде Саиде Абделе Рахмане аль-Мауле обещают 10 млн долларов.

Об этом говорится в заявлении Государственный департамент США.

Согласно данным Вашингтона, главарь террористов причастен к убийствам и похищению езидов в Ираке. Также он руководил различными вылазками боевиков "Исламского государства".

Кроме того, в Соединенных Штатах его считают преемником ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Отметим, аль-Багдади был убит в феврале 2020 года в ходе спецоперации американских военных. О ликвидации главаря террористов сообщил лично президент США Дональд Трамп.

Напомним, в конце мая иранская разведка заявила о задержании преемника ликвидированного главаря ИГ Аль-Багдади, но информацию так и не подтвердили.

Кроме того, в Турции спецслужбы задержали жену ликвидированного лидера ИГ аль-Багдади.

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Автор: Дмитрий Левицкий