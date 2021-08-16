США ніколи не прагнули створити з Афганістану демократичну країну, - Байден

"Наша місія в Афганістані ніколи не полягала в побудові демократичної країни", - сказав Байден.

За його словами, американські військові увійшли в Афганістан 20 років тому, щоб запобігти терористичним атакам на США.

Байден також зазначив, що США були готові до швидкого колапсу, який спостерігається зараз.

Він підкреслив, що США дали афганським військам все необхідне для боротьби з "Талібаном", але не змогли забезпечити волею до перемоги.