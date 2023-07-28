США вскоре объявят о пакете военной поддержки для Тайваня, - Reuters

Ожидается, что Соединенные Штаты Америки уже сегодня, 28 июля, объявят о предоставлении Тайваню военной помощи на сумму в сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В бюджете на 2023 год Конгресс США одобрил предоставление Тайваню помощи на сумму до 1 млрд долларов. По данным Reuters, 28 июля будет объявлено о первом пакете стоимостью около 330 млн. Отмечается, что официальное объявление не будет включать перечень предоставленных систем вооружения.

Как сообщают неназванные чиновники, в пакет могут войти 4 разведывательных беспилотника MQ-9A. Ранее Тайвань согласился приобрести более совершенные дроны MQ-9B SeaGuardian производства General Atomics, поставка которых запланирована на 2025 год.

Конфликт между Китаем и Тайванем и помощь США

Китай считает Тайвань своей территорией. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Лидер Китая и другие чиновники заявляют о "воссоединении" с островом и не исключают силового варианта.

США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином. Понимая вероятную угрозу, Тайвань постепенно наращивает свою военную мощь и периодически проводит международные военные учения со своими партнерами.