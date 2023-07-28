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США незабаром оголосять про пакет військової підтримки для Тайваню, - Reuters

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П'ятниця 28 липня 2023 06:37
США незабаром оголосять про пакет військової підтримки для Тайваню, - Reuters Фото: США сьогодні оголосить про військову допомогу Тайваню (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очікується, що Сполучені Штати Америки вже сьогодні, 28 липня, оголосять про надання Тайваню військової допомоги на суму в сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У бюджеті на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню допомоги на суму до 1 млрд доларів. За даними Reuters, 28 липня оголосять про перший пакет вартістю близько 330 млн. Зазначається, що офіційне оголошення не включатиме перелік наданих систем озброєння.

Як повідомляють неназвані чиновники, до пакету можуть увійти 4 розвідувальні безпілотники MQ-9A. Раніше Тайвань погодився придбати більш досконалі дрони MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics, поставка яких запланована на 2025 рік.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем і допомога США

Китай вважає Тайвань своєю територією. Острів, у свою чергу, вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники заявляють про "возз'єднання" з островом і не відкидають силового варіанту.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На цьому фоні загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном. Розуміючи ймовірну загрозу, Тайвань поступово нарощує свою військову міць і періодично проводить міжнародні військові навчання зі своїми партнерами.

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Сполучені Штати Америки Тайвань Військова допомога
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