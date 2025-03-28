США "не смогут обойтись" без Гренландии, - Трамп

США якобы должны заполучить Гренландию ради глобальной безопасности. Страна "не сможет обойтись" без острова.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Нам нужна Гренландия. Очень важно, что для международной безопасности мы должны заполучить Гренландию. Речь не идет о том, что мы можем обойтись без нее. Мы не можем", - считает Трамп.
По словам президента США, контроль его страны над Гренландией это "вопрос мира для всего мира".
"Посмотрите, у вас повсюду военные корабли, проходящие прямо через Гренландию. Мы не позволим этому случиться", - заверил он.
Трамп добавил, что Дания и Евросоюз якобы понимают его мнение о важности этой территории.
"А если не поймут, то нам придется им это объяснить", - уточнил американский лидер.
Стоит заметить, что такое заявление Трампа произошло на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супруги Уши Вэнс в Гренландию.
Напомним, президент США Дональд Трамп только 26 марта заявлял, что США "должны заполучить Гренландию" якобы для международной безопасности.
Также американский лидер не исключал, что США могут применить силовой метод в этом вопросе.
В свою очередь власти Гренландии не поддерживают такие намерения Трампа. Они хотят, чтобы остров стал независимым от Дании.
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