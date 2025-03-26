Трамп: США должны заполучить Гренландию для международной безопасности

США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это якобы необходимо для обеспечения международной безопасности.

"Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны заполучить ее. Это остров, который нужен нам с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции, особенно в нынешней ситуации в мире", - рассказал американский лидер.

В то же время Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".

"Без нее (Гренландии - ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим", - добавил он.