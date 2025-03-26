Трамп: США должны заполучить Гренландию для международной безопасности
США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это якобы необходимо для обеспечения международной безопасности.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны заполучить ее. Это остров, который нужен нам с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции, особенно в нынешней ситуации в мире", - рассказал американский лидер.
В то же время Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".
"Без нее (Гренландии - ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим", - добавил он.
Заявления Трампа о Гренландии
Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности".
В частности, он даже допускал аннексию острова во время общения с журналистами в Белом доме. Также Трамп не исключал, что для присоединения Гренландии США могут применить силовой метод.
При этом жители Гренландии открыто выступили против таких планов американского лидера. В частности, на острове прошли протесты.
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