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Трамп: США должны заполучить Гренландию для международной безопасности

Вашингтон, Среда 26 марта 2025 17:27
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Трамп: США должны заполучить Гренландию для международной безопасности Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США хотят, чтобы Гренландия вошла в их состав. Это якобы необходимо для обеспечения международной безопасности.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Гренландия нужна нам для международной безопасности. Она нам нужна. Мы должны заполучить ее. Это остров, который нужен нам с точки зрения оборонительной и даже наступательной позиции, особенно в нынешней ситуации в мире", - рассказал американский лидер.

В то же время Трамп признал, что, по его мнению, жители Гренландии вряд ли стремятся стать американскими гражданами. Но их нужно "убедить".

"Без нее (Гренландии - ред.) невозможно должным образом защищать большую часть этой земли, не только Соединенные Штаты. Поэтому мы должны получить ее, и я думаю, что мы ее получим", - добавил он.

Заявления Трампа о Гренландии

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что он хочет, чтобы Гренландия стала частью США, поскольку это "нужно для международной безопасности".

В частности, он даже допускал аннексию острова во время общения с журналистами в Белом доме. Также Трамп не исключал, что для присоединения Гренландии США могут применить силовой метод.

При этом жители Гренландии открыто выступили против таких планов американского лидера. В частности, на острове прошли протесты.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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