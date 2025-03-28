США "не зможуть обійтися" без Гренландії, - Трамп

"Нам потрібна Гренландія. Дуже важливо, що для міжнародної безпеки ми повинні отримати Гренландію. Не йдеться про те, що ми можемо обійтися без неї. Ми не можемо", - вважає Трамп.

За словами президента США, контроль його країни над Гренландією це "питання миру для всього світу".

"Подивіться, у вас всюди військові кораблі, що проходять прямо через Гренландію. Ми не дозволимо цьому статися", - запевнив він.

Трамп додав, що Данія і Євросоюз нібито розуміють його думку про важливість цієї території.

"А якщо не зрозуміють, то нам доведеться їм це пояснити", - уточнив американський лідер.

Варто зауважити, що така заява Трампа сталася на тлі візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса і його дружини Уші Венс до Гренландії.