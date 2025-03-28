США "не зможуть обійтися" без Гренландії, - Трамп

США нібито повинні отримати Гренландію заради глобальної безпеки. Країна "не зможе обійтися" без острова.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Нам потрібна Гренландія. Дуже важливо, що для міжнародної безпеки ми повинні отримати Гренландію. Не йдеться про те, що ми можемо обійтися без неї. Ми не можемо", - вважає Трамп.
За словами президента США, контроль його країни над Гренландією це "питання миру для всього світу".
"Подивіться, у вас всюди військові кораблі, що проходять прямо через Гренландію. Ми не дозволимо цьому статися", - запевнив він.
Трамп додав, що Данія і Євросоюз нібито розуміють його думку про важливість цієї території.
"А якщо не зрозуміють, то нам доведеться їм це пояснити", - уточнив американський лідер.
Варто зауважити, що така заява Трампа сталася на тлі візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса і його дружини Уші Венс до Гренландії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп тільки 26 березня заявляв, що США "повинні роздобути Гренландію" нібито для міжнародної безпеки.
Також американський лідер не відкидав, що США можуть застосувати силовий метод у цьому питанні.
Зі свого боку влада Гренландії не підтримує такі наміри Трампа. Вона хоче, щоб острів став незалежним від Данії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.