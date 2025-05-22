Британия предложила G7 снизить ценовой потолок на российскую нефть

Великобритания призвала своих союзников по "Большой семерке" снизить предельную цену на российскую нефть. Этот шаг необходим для дальнейшего давления на Владимира Путина с целью прекращения войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Давление на военную машину России сейчас необходимо больше, чем когда-либо", - говорится в заявлении Министерства финансов Великобритании после того, как глава казначейства Рэйчел Ривз председательствовала на заседании по Украине на встрече министров финансов стран G-7 в Банфе, Канада.

Как отмечается в заявлении, "Путин не смог добросовестно отреагировать на предложения Зеленского о прямой встрече и попытках посредничества в прекращении огня в его незаконной и жестокой войне".

Ценовой предел

Страны G7, включающие Великобританию, США, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию, изучают способы ужесточения ценового предела, чтобы еще больше подорвать способность Москвы финансировать войну в Украине.

Согласно текущим условиям ценового предела, установленного на уровне 60 долларов, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть из России только в том случае, если она покупается ниже ценового порога.

На встрече G7 Ривз заявила о "стремлении быстро снизить предельную цену на российскую сырую нефть в 60 долларов в это подходящее время". Она также "призвала союзников G7 объединиться в своей работе, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир", говорится в заявлении.

Россия отреагировала на ценовой предел и эмбарго США и ЕС на большую часть российского импорта нефти, используя теневой флот танкеров, часто работающих с неизвестными страховщиками или владельцами, которые перевозят ее сырую нефть на новые рынки, особенно в Азии. Этот теневой флот помог России обойти ограничения.

Решения G7

Пока неизвестно, согласится ли G7 на снижение предельного уровня цен на нефть на встрече в Банфе. Глава финансового ведомства Франции Эрик Ломбард сообщил Bloomberg, что это предложение является одним из вопросов на повестке дня, но отказался от дальнейших комментариев, поскольку пакет все еще обсуждается.

Первоначально ограничение цены было разработано для ограничения суммы денег, которую Россия зарабатывает на продаже нефти, и в то же время для предотвращения резкого роста мировых цен на нефть. Поскольку цены на нефть падают на фоне прогнозов о мировом избытке в 2025 году, союзники Украины открыты для более агрессивных действий.