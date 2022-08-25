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США назвали звірством ракетний удар росіян по Чаплиному

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Чаплино, Четвер 25 серпня 2022 10:47
США назвали звірством ракетний удар росіян по Чаплиному Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ракетний удар по станції Чаплино в Дніпропетровській області є звірством. Російська влада має понести за це відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

"Російський ракетний удар по залізничній станції, повній цивільних жителів, в Україні відповідає зразкам звірств. Ми продовжимо разом із партнерами по всьому світу підтримувати Україну та вимагати відповідальності для російських офіційних осіб", - написав він.

Ракетний удар по Чаплиному

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що рятувальники завершили пошукові роботи в селищі Чаплине в Дніпропетровської області, куди по залізниці російська армія вдарила ракетами.

Всього росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

Кількість загиблих збільшилася до 25, із них двоє - діти. Також серед жертв і постраждалих є залізничники.

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