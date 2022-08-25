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США назвали зверством ракетный удар россиян по Чаплино

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Чаплино, Четверг 25 августа 2022 10:47
США назвали зверством ракетный удар россиян по Чаплино Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ракетный удар по станции Чаплино в Днепропетровской области является зверством. Российские власти должны понести за это ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"Российский ракетный удар по железнодорожной станции, полной гражданских жителей, в Украине соответствует образцам зверств. Мы продолжим вместе с партнерами по всему миру поддерживать Украину и требовать ответственности для российских официальных лиц", - написал он.

Ракетный удар по Чаплино

Напомним, сегодня стало известно, что спасатели завершили поисковые работы в поселке Чаплино в Днепропетровской области, куда по железной дороге российская армия ударила ракетами.

Всего россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

Число погибших увеличилось до 25, из них двое - дети. Также среди жертв и пострадавших есть железнодорожники.

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Соединенные Штаты Америки Днепропетровская область Энтони Блинкен ракетный удар
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