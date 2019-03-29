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У США назвали розмір допомоги українській армії за п'ять років

Новини » Політика    29.03.2019 - 08:23
У США назвали розмір допомоги українській армії за п'ять років
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

США виділили з 2014 року понад 1,3 млрд доларів

З початку війни на Донбасі у 2014 році США виділили на зміцнення обороноздатності України більше 1,3 млрд доларів. Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пахон в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

Він підтвердив, що Вашингтон підтримує прагнення Києва увійти в НАТО і в цілому "право країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання".

"З 2014 року Сполучені Штати виділили більше 1,3 млрд доларів в області безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил і підвищення оперативної сумісності з НАТО", - повідомив представник Пентагону.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки мають намір у 2020 році виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік йдеться, що кошти Україні будуть надані на посилення безпеки і оборони в рамках програми допомоги з безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Кошти спрямують на підтримку Збройних сил і сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані США.

Раніше спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявляв, що США розглядають можливості поставок в Україну протитанкового озброєння, а також систем протиповітряної оборони та берегової оборони. 

Крім того, Сполучені Штати Америки(США) зобов’язалися надати додаткові 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України.

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