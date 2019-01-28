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США планують надати 10 млн доларів ВМС України після агресії РФ

Новини » Політика    28.01.2019 - 18:43
США планують надати 10 млн доларів ВМС України після агресії РФ
Фото: Марі Йовановіч (РБК-Україна)

США надали Україні 2,8 млрд доларів на зміцнення безпеки з 2014 року

Сполучені Штати Америки(США) зобов’язалися надати додаткові 10 млн доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України. Про це заявила посол США Марі Йовановіч під час виступу в Українській академії лідерства, повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу посольства США в Україні

Посол зазначила, що таке рішення було прийняте у відповідь на агресію РФ у Керченській протоці.

"Тільки минулого місяця ми зобов’язалися надати додаткові 10 мільйонів доларів для подальшого нарощування військово-морського потенціалу України у відповідь на напад Росії на українські судна в Чорному морі", - сказала Йованович. 

Крім того, за словами посла, США надали Україні понад 2,8 млрд доларів на зміцнення безпеки з 2014 року.

"І ми не лише виявляємо солідарність з вами; ми вклали значні кошти в успіх ваших пріоритетів. З 2014 року США надали Україні понад 2,8 мільярдів доларів на зміцнення безпеки й інші види допомоги", - додала Йовановіч. 

Раніше повідомлялося, що конгрес США в січні 2019 року заслухає інформацію про виділення першої половини військової допомоги Україні в розмірі 125 млн доларів. 

РБК-Україна писало, що у НАТО висловили занепокоєння з приводу нарощування військового потенціалу Росії в Чорноморському регіоні. 

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