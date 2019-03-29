ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США назвали размер помощи украинской армии за пять лет

Новости » Политика    29.03.2019 - 08:23
В США назвали размер помощи украинской армии за пять лет
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

США выделили в 2014 году более 1,3 млрд долларов

С начала войны на Донбассе в 2014 году США выделили на укрепление обороноспособности Украины более 1,3 млрд долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон в интервью росСМИ, сообщает РБК-Украина.

Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева войти в НАТО и в целом "право страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства".

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 млрд долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО", - сообщил представитель Пентагона.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки намерены в 2020 году выделить Украине 250 млн долларов военной помощи. В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год говорится, что средства Украине будут предоставлены на усиление безопасности и обороны в рамках программы помощи по безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Средства направят на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины, а также для замены любого вооружений и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены США.

Ранее спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер заявлял, что США рассматривают возможности поставок в Украину противотанкового вооружения, а также систем противовоздушной обороны и береговой обороны.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки(США) обязались предоставить дополнительные 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины.

В ОРДЛО объявили "мобилизацию" для недопуска жителей на выборы В США допускают новые санкции против РФ, - Bloomberg
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины войнаДонбассСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь