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Волкер: США планують розширити поставки зброї в Україну

Новини » Політика    18.03.2019 - 18:46
Волкер: США планують розширити поставки зброї в Україну
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

За словами Волкера, у випадку з Україною необхідно мати сучасні можливості для того, щоб захистити себе

США розглядають можливості поставок в Україну протитанкового озброєння, а також систем протиповітряної оборони та берегової оборони. Про це заявив спецпредставник США у справах України Курт Волкер, повідомляє прес-служба посольства США в Facebook.

Волкер розповів, що частина підтримки вже була поставлена, в тому числі протитанкові засоби.

"Ми також маємо розглянути такі речі, як системи протиповітряної та берегової оборони, антиснайперські системи та дещо з того, що США вже поставили", - зазначив Волкер.

За його словами, у випадку з Україною необхідно мати сучасні можливості для того, щоб захистити себе та запобігти подальшій агресії з боку Росії.

"У адміністрації Трампа ми прийняли рішення ставитися до України як до будь-якої іншої нормальної (в плані продажу зброї, - ред.) країни, яка має нормальні оборонні потреби, і ми вирішили забезпечувати це як у вигляді підтримки, так і продажу зброї Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір у 2020 році виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. В офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік значиться надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки і оборони в рамках програми допомоги з безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Кошти спрямують на підтримку Збройних сил і сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані США.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Вашингтон планує надати 10 млн доларів українським ВМС.

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