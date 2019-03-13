США мають намір збільшити військову допомогу Україні у 2020

Фото: Конгрес США розгляне збільшення військової допомоги для України (maxpixel.net)

В оборонний бюджет на 2020 закладають 250 млн доларів допомоги Україні

Сполучені Штати Америки мають намір у 2020 році виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-странице посольства України в США.

Повідомляється, що в офіційно оприлюдненому проекті оборонного бюджету США на 2020 рік значиться надання Україні 250 млн доларів на посилення безпеки і оборони в рамках програми допомоги з безпеки (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Кошти спрямують на підтримку Збройних сил і сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані США.

У посольстві додали, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 запропонована сума збільшена на 50 млн доларів. Надалі бюджетний запит має пройти обговорення в Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення. Таким чином, реальні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа.

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Вашингтон планує надати 10 млн доларів українським ВМС.

У лютому віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна зацікавлена у масштабній закупівлі зброї з США.