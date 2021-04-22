США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, - Байден

США закликають інші країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Америка планує до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Про це президент США Джо Байден заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN .

Він також заявив, що ціна бездіяльності світу в кліматичній кризі наростає, рішучі заходи дозволять забезпечити в тому числі економічне зростання.

"США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але не здатні впоратися з проблемою зміни клімату поодинці", - заявив Байден.

Раніше країни ЄС прийняли новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планують скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні на 55%, в порівнянні з рівнем кінця 20 століття.