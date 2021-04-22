США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, - Байден
США закликають інші країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Америка планує до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.
Про це президент США Джо Байден заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN.
Він також заявив, що ціна бездіяльності світу в кліматичній кризі наростає, рішучі заходи дозволять забезпечити в тому числі економічне зростання.
"США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але не здатні впоратися з проблемою зміни клімату поодинці", - заявив Байден.
Раніше країни ЄС прийняли новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планують скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні на 55%, в порівнянні з рівнем кінця 20 століття.
Раніше повідомлялося, що в ООН закликали світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.
Нагадаємо, в ООН заявили, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті.
Зазначимо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордна кількість тепла.