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США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, - Байден

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 22 квітня 2021 15:27
США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, - Байден Фото: президент США Джо Байден(Chip Somodevilla / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

США закликають інші країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Америка планує до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.

Про це президент США Джо Байден заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN.

Він також заявив, що ціна бездіяльності світу в кліматичній кризі наростає, рішучі заходи дозволять забезпечити в тому числі економічне зростання.

"США мають намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу, але не здатні впоратися з проблемою зміни клімату поодинці", - заявив Байден.

Раніше країни ЄС прийняли новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планують скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні на 55%, в порівнянні з рівнем кінця 20 століття.

Раніше повідомлялося, що в ООН закликали світову спільноту відмовитися від використання вугілля. Це потрібно для того, щоб не допустити глобальної зміни клімату.

Нагадаємо, в ООН заявили, що світ рухається до катастрофічного підвищення температури у цьому столітті.

Зазначимо, у 2020 році Світовий океан поглинув рекордна кількість тепла.

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