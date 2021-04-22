Китай через кліматичну кризу планує скорочувати споживання вугілля з 2026 року

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що розвинені країни повинні посилити заходи по боротьбі зі зміною клімату . Китай досягне вуглецевої нейтральності.

Про це він заявив на кліматичному саміті, повідомляє CNN .

Він заявив, що його країна досягне вуглецевої нейтральності набагато швидше багатьох розвинених країн.

"Китай буде жорстко контролювати споживання вугілля в 2021-2025 роках і почне скорочувати його з 2026 року" - заявив Сі Цзіньпін.

Також президент США Джо Байден закликав країни вживати активних заходів щодо врегулювання кліматичної кризи. Зокрема, Америка має намір до 2050 року припинити шкідливі викиди в атмосферу.