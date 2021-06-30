Експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві. Сторони ніякої угоди по Україні не уклали, хоча тему піднімали.

Чому лідери країн не уклали угоду по Україні, пояснила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу" .

За її словами, домовитися про якісь компроміси в обхід України неможливо, тому що ці рішення потім елементарно не будуть легітимізовані українським суспільством і влада це вже зрозуміла.

"Тобто це може призвести тільки до внутрішньої нестабільності. А ще менше ніж у війні наші західні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна перетворилася на країну управлінського хаосу", - сказала Золкіна.