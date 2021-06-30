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Експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну

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Київ, Середа 30 червня 2021 09:15
Експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін провели переговори в Женеві. Сторони ніякої угоди по Україні не уклали, хоча тему піднімали.

Чому лідери країн не уклали угоду по Україні, пояснила аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За її словами, домовитися про якісь компроміси в обхід України неможливо, тому що ці рішення потім елементарно не будуть легітимізовані українським суспільством і влада це вже зрозуміла.

"Тобто це може призвести тільки до внутрішньої нестабільності. А ще менше ніж у війні наші західні партнери зацікавлені в тому, щоб Україна перетворилася на країну управлінського хаосу", - сказала Золкіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання Мінських угод.

Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона.

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