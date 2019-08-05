У США назвали дату вступу в силу санкцій проти Росії

Другий пакет санкцій США проти РФ в рамках справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля вступить в силу починаючи з останнього тижня серпня. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Перші санкції у справі Скрипаль були введені рік тому. Для другого етапу санкцій за законом CBW Act потрібно було вибрати мінімум три заходи з шести, перерахованих в законі: Вашингтон буде виступати проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і МВФ; США посилять ліцензування при продажі РФ ряду товарів і технологій; заборонять американським банкам брати участь в первинному ринку валютного суверенного боргу Росії і видавати кредити уряду РФ.

Нові заборони починають діяти з 26 серпня.

"Цей крок (новий пакет санкцій - ред.) істотно знижує шанси на те, що" яструби "в Конгресі проведуть більш жорсткі санкції щодо суверенного боргу РФ, навіть якщо найпалкіші з них вважатимуть вжиті заходи недостатніми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення другого пакету санкцій проти Росії у справі про отруєння сім'ї Скрипалів в британському Солсбері. Зазначалося, що указ був підписаний у четвер, 1 липня.