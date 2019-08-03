Держдеп США офіційно оголосив нові санкції проти РФ

Фото: Держдеп (U.S. Department of State)

Обмеження вводяться з 19 серпня та будуть діяти мінімум 12 місяців

Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) офіційно оголосив про введення другого пакету санкцій проти Росії у справі про отруєння Скрипалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря Держдепу Моргани Ортегус в Twitter.

Як повідомляється, новий пакет антиросійських санкцій вступить в дію відразу після публікації повідомлення у Федеральному реєстрі, яке очікується приблизно 19 серпня. Обмеження триватимуть щонайменше 12 місяців.

"Санкції можуть бути зняті тільки після цього 12-місячного періоду, якщо виконавча гілка влади встановить і підтвердить Конгресу те, шо Росія виконала ряд умов, вказаних в американському законі про контроль над хімічною та біологічною зброєю та заборону його використання", - йдеться в заяві.

Крім того, у своїй заяві Ортегус в черговий раз звинуватила Росію в причетності до інциденту в британському Солсбері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав указ про введення другого пакету санкцій проти Росії у справі про отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері. Зазначалося, що указ був підписаний у четвер, 1 липня.

Додамо, на початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Колишній британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні нервнопаралітичною речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії.