В США назвали дату вступления в силу санкций против России

Второй пакет санкций США против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля вступит в силу начиная с последней недели августа. Об этом говорится на сайте Минфина США.

Первые санкции по делу Скрипалей были введены год назад. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые запреты начинают действовать с 26 августа.

"Этот шаг (новый пакет санкций - ред.) существенно снижает шансы на то, что "ястребы" в Конгрессе проведут более жесткие санкции в отношении суверенного долга РФ, даже если самые ярые из них сочтут принятые меры недостаточными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в деле об отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери. Отмечалось, что указ был подписан в четверг, 1 июля.