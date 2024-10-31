США в ближайшие дни объявят новую военную помощь Украине, - Остин

США планируют объявить о новой военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина в ходе пресс-конференции.
Министр обороны США подчеркнул, что переброска северокорейских солдат в Россию свидетельствует об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, а также о его планах продолжать войну против Украины.
По словам Остина, США продолжат наращивать военную помощь украинским защитникам, как и их союзники по Контактной группе по вопросам обороны Украины.
"Речь идет об артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике, боеприпасах и другом важном вооружении. Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", - добавил глава Пентагона.
Напомним, США являются основным союзником Украины, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил большое количество вооружения и другой помощи.
В частности, 21 октября министр обороны Ллойд Остин во время своего визита в Киев заявил, что США предоставляют Украине новый пакет помощи, в который вошло вооружение стоимостью 400 млн долларов.
В пакет вошли бронетранспортеры M113, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и не только.
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