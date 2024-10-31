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США найближчими днями оголосять нову військову допомогу Україні, - Остін

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції.

Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про його плани продовжувати війну проти України.

За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.

"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки найближчими днями", - додав глава Пентагону.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США є основним союзником України, від початку повномасштабної війни Вашингтон надав велику кількість озброєння та іншої допомоги.

Зокрема, 21 жовтня міністр оборони Ллойд Остін під час свого візиту до Києва заявив, що США надають Україні новий пакет допомоги, до якого увійшло озброєння вартістю 400 млн доларів.

До пакету увійшли бронетранспортери M113, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS і не тільки.

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