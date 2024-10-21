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США предоставят Украине очередной пакет военной поддержки на 400 млн долларов, - Остин

Понедельник 21 октября 2024 15:17
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США предоставят Украине очередной пакет военной поддержки на 400 млн долларов, - Остин Фото: Ллойд Остин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи. Его размер составляет 400 миллионов долларов.

Об этом во время визита в Киев сообщил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку (Украина – ред.). Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов", - сказал Остин.

По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы, военная техника и вооружение для Украины.

Напомним, Остин сегодня прибыл с неанонсированным визитом в Киев. В его планах было обсуждение дальнейшей помощи Украине. В том числе и то, что она зависит от результата предстоящих президентских выборов в США.

Помощь Украине от США

16 октября президент США Джо Байден огласил новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В него вошли средства ПВО, боеприпасы, бронетехника и другие критически важные ресурсы.

Также Украина получит дополнительное вооружение, включая перехватчики ПВО, артиллерийские системы и бронированные машины.

В то же время, президент ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость будет составлять от 500 до 750 млн. долларов.

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