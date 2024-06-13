США направили подлодку на Кубу после того, как корабли РФ приплыли к острову

Корабли РФ на Кубе

Напомним, вчера, 12 июня, на Кубу прибыли три военных корабля и подлодка "Казань", которая может нести ядерное оружие. Они находятся в порту Гаваны.

Ожидается, что с одного из российских кораблей произведут залп, чтобы поприветствовать коммунистические власти Кубы.

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