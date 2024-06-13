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США направили подлодку на Кубу после того, как корабли РФ приплыли к острову

Иллюстративное фото: подлодка США прибыла на Кубу (flickr by U.S. Naval Support Activity Souda Bay Official)
Автор: Иван Носальский

Подлодка США USS Helena сегодня, 13 июня, прибыла на Кубу. Сейчас на острове находятся российские военные корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное командование Вооруженных сил США в Twitter.

"Быстроходная подводная лодка USS Helena находится в заливе Гуантанамо на Кубе в рамках обычного визита в порт, проходя через географическую зону ответственности Южного командования США", - рассказали военные. 

Они уточнили, что подлодка выполняет миссию по глобальной морской безопасности и национальной обороне. При этом маршрут судна был запланирован заранее. 

Корабли РФ на Кубе

Напомним, вчера, 12 июня, на Кубу прибыли три военных корабля и подлодка "Казань", которая может нести ядерное оружие. Они находятся в порту Гаваны.

Ожидается, что с одного из российских кораблей произведут залп, чтобы поприветствовать коммунистические власти Кубы.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКуба