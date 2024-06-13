США направили підводний човен на Кубу після того, як кораблі РФ припливли до острова

Кораблі РФ на Кубі

Нагадаємо, вчора, 12 червня, на Кубу прибули три військові кораблі і підводний човен "Казань", який може нести ядерну зброю. Вони знаходяться в порту Гавани.

Очікується, що з одного з російських кораблів зроблять залп, щоб привітати комуністичну владу Куби.

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