Куба подтвердила отправку Россией группы военных кораблей для учений возле США
Российская Федерация отправит группу военных кораблей на Кубу. Они прибудут в Гавану уже на следующей неделе.
Об этом заявил МИД Кубы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам", - заявило ведомство.
При этом на Кубе сообщили, что ни один из кораблей якобы не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в их стране не представляет угрозы для региона.
Реакция США
Заявление с Кубы прозвучало через день после того, как официальный представитель США сообщил журналистам, что Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион, в частности на Кубу и Венесуэлу, для проведения военно-морских учений.
Соединенные Штаты Америки не считают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей угрозой, но ВМС США будут следить за учениями.
Скриншот: Гавана и Майами (google.com/maps)
При этом важно отметить, что расстояние от Гаваны до Майами составляет около 450 километров.
Отношения Кубы и России
Куба находится под американскими санкциями уже десятки лет, а СССР, правопреемником которого является РФ, в свое время направлял на Кубу военные корабли для переброски на остров ядерного оружия.
В то же время сейчас РФ использует Кубу и ее граждан для ведения войны против Украины. Осенью прошлого года издание "Важные истории" установило, что вербовкой граждан Кубы на войну против Украины занимался сотрудник Российской академии наук.
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