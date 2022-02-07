США направили місію до Європи для координації санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки направили місію в Європу для технічної координації щодо санкцій проти Росії. Йдеться про відповідь на можливе вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Делегація США, до якої увійшли посадові особи Мінфіну і Держдепартаменту, включаючи помічника міністра фінансів з питань фінансування тероризму і фінансових злочинів Елізабет Розенберг... Вирушила в Європу для обговорення питань координації дій, ми обговоримо на стратегічному рівні, які наслідки спіткає Москва, якщо вона вибере цей шлях", - заявив Прайс.

Нагадаємо, сьогодні в Києві міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Захід готовий понести високу економічну ціну за жорсткі санкції проти Росії.

До цього стало відомо, що США і Британія готові ввести обмеження проти російських олігархів і людей з оточення президента Володимира Путіна.