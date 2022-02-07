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США направили миссию в Европу для координации санкций против России

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 22:29
США направили миссию в Европу для координации санкций против России Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки направили миссию в Европу для технической координации по санкциям против России. Речь идет об ответе на возможное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

"Делегация США, в которую вошли должностные лица Минфина и Госдепартамента, включая помощника министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг... Отправилась в Европу для обсуждения вопросов координации действий, мы обсудим на стратегическом уровне, какие последствия постигнет Москва, если она выберет этот путь", - заявил Прайс.

Напомним, сегодня в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Запад готов понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России.

До этого стало известно, что США и Британия готовы ввести ограничения против российских олигархов и людей из окружения президента Владимира Путина.

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Соединенные Штаты Америки Санкции против России Вторжение России в Украину
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