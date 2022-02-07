"Динамо" дотиснуло "Рудар" у контрольному поєдинку

Київське "Динамо" мінімально здолало чорногорський "Рудар" на тренувальних зборах в Туреччині. Єдиний м'яч в активі Вітінью.

Зі старту поєдинку "динамівці" взялися пресингувати балканців на чужій половині. За таких умов перша нагода виникла вже на 8-й хвилині – Гармаш пробив над воротами після передачі Вербіча.

Згодом ефектним прямим ударом з кутового ледь не відкрив рахунок Де Пена (сейв Аговіча). На 25-й хвилині Вербіч наважився пробити з лінії штрафного після пасу Кулача, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

А ось після пострілу Де Пени зі штрафного під кінець першої треті матчу "Динамо" трохи збавило оберти. Фактично до перерви чемпіон України більше не турбував оборонні редути "Рудара".

Новий спалах активності біля воріт чорногорців пов'язаний із появою свіжих виконавців після перерви. Першими проявили себе Сидорчук і Ванат, але відзначитися не зуміли.

Зате Живковіч цілком міг засмутити Бойка потужним пострілом з лінії карної зони на 52-й хвилині. Однак, другий голкіпер "Динамо" з ударом серба впорався.

Справді гольового моменту довелося зачекати ще 20 хвилин. Це Буяльський красиво покомбінував із Циганковим на підступах до штрафного "Рудара" й елегантно вивів на удар Шапаренка – воротар і перекладина зіграли за чорногорців.

Зрештою, "Динамо" повело на 84-й: Буяльський прострілив уздовж лінії карної зони, Шапаренко розумно пропустив, а Вітінью в дотик переправив м'яч у дальній кут – 1:0!

Команда Мірчі Луческу спробувала розвинути успіх. Однак, забити "Рудару" вдруге кияни так і не зуміли. Як підсумок, мінімальна перемога та вже 4-й гол Вітінью на зборах.

Контрольний поєдинок

"Динамо" – "Рудар" – 1:0

Гол: Вітінью, 84

Склад "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзьора, Бурда, Сирота, Дубінчак – Бражко, Гармаш, Антюх, Вербіч, Де Пена – Кулач

2-й тайм: Бойко – Тимчик, Забарний, Боль, Караваєв – Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Вітінью – Ванат (Бєсєдін, 75)