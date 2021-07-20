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США мають намір притягнути до відповідальності владу Куби за насильство проти протестувальників

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Вашингтон, Вівторок 20 липня 2021 21:25
США мають намір притягнути до відповідальності владу Куби за насильство проти протестувальників Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США розробляють способи притягнути до відповідальності владу Куби за насильство і репресії, які застосовувалися щодо мирних протестувальників. Крім того, планується надати допомогу народу Куби, включаючи збільшення гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

За її словами, президент США Джо Байден поставив перед своєю адміністрацією розробити заходи, які б одночасно підтримували народ Куби і притягнули до відповідальності Кубинський режим. Вона зазначила, що шукаються можливості "зробити Інтернет більш доступним для кубинців".

Також вивчаються способи впливу на партнерів з міжнародних організацій, щоб збільшити потоки гуманітарної допомоги Кубі.

"Міністерство фінансів з'ясовує, хто з кубинських чиновників несе відповідальність за насильство, репресії та порушення прав людини щодо мирних Кубинських протестувальників", - сказала Псакі на регулярному брифінгу.

Вона зазначила, що зараз формується група з грошових переказів, яка повинна знайти спосіб переправлення грошей безпосередньо в руки кубинців.

Нагадаємо, 12 липня на вулиці Кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Відзначити, Джо Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників.

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес своєю чергою заявив, що в країні не було протестів.

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