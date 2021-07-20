США намерены привлечь к ответственности власти Кубы за насилие против протестующих

США разрабатывают способы привлечь к ответственности власти Кубы за насилие и репрессии, которые применялись в отношении мирных протестующих . Кроме того, планируется оказать помощь народу Кубы, включая увеличение гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

По ее словам, президент США Джо Байден поставил перед своей администрацией разработать меры, которые бы одновременно поддерживали народ Кубы и привлекли к ответственности кубинский режим. Она отметила, что ищутся возможности "сделать интернет более доступным для кубинцев".

Также изучаются способы влияния на партнеров по международным организациям, чтобы увеличить потоки гуманитарной помощи Кубе.

"Министерство финансов выясняет, кто из кубинских чиновников несет ответственность за насилие, репрессии и нарушения прав человека в отношении мирных кубинских протестующих", - сказала Псаки на регулярном брифинге.

Она отметила, что сейчас формируется группа по денежным переводам, которая должна найти способ переправки денег непосредственно в руки кубинцев.