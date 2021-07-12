ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 12 липня 2021 22:05
Байден закликав владу Куби відмовитися від насильства щодо протестувальників Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден закликав кубинську владу не застосовувати насильство до протестувальників. Жителі Куби мають право на мирні акції і вільно визначати своє майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джо Байдена.

"Ми підтримуємо кубинський народ і його наполегливий заклик до свободи і позбавлення від трагічних лещат пандемії і від десятиліть репресій і економічних страждань, яким він піддавався з боку авторитарного режиму Куби", - цитує прес-служба Білого дому главу держави.

Байден зазначив, що кубинський народ "сміливо відстоюють свої основні права". "Ці права, включаючи право на мирний протест і вільно визначати своє майбутнє, повинні дотримуватися", - уточнив він.

Президент США закликав владу Куби утриматися від насильства щодо протестувальників і прислухатися до потреб жителів острівної держави.

Нагадаємо, в неділю, 11 липня, на Кубі пройшли масові протести. Жителі багатьох Кубинських міст вийшли на вулиці, виступаючи проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден протест Куба
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою