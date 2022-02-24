США мають намір поставити Україні нові партії озброєнь
Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові повідомив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про можливість постачання нових партій озброєнь. Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили ситуацію з безпекою на тлі вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Держсекретар Блінкен також підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість постачання нового захисного озброєння для посилення оборонних можливостей України", - йдеться в релізі відомства.
Відзначається, що в ході бесіди Блінкен і Кулеба обмінялися оцінками щодо ситуації з безпекою на тлі вторгнення російських військ в Україну. Держсекретар високо оцінив дії українських військових щодо відбиття агресії Росії та захисту суверенітету країни.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".
У МОЗ назвали число загиблих і поранених українців у перший день відбиття російського вторгнення.