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У США припиняли злети літаків через пуск ракети Північною Кореєю

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Вашингтон, Вівторок 11 січня 2022 17:27
У США припиняли злети літаків через пуск ракети Північною Кореєю Фото: у США припиняли злети літаків через пуск ракети КНДР (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У США на кілька хвилин призупиняли злети і посадки цивільних літаків на західному узбережжі країни через запуск Північною Кореєю балістичної ракети. Попередження випустило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело телеканалу повідомило, що розпорядження про припинення злетів і посадок цивільних літаків видав регіональний центр управління повітряним рухом. Цю інформацію підтвердили представники міжнародних аеропортів міст Сан-Дієго і Сан-Бернардіно.

За словами представника аеропорту Сан-Дієго, повітряна гавань отримала вказівку від авіадиспетчерської служби про припинення злетів літаків. Заборону скасували через 5-7 хвилин.

Інші аеропорти західного узбережжя, з якими зв'язався телеканал, заявили, що не знали про це розпорядження.

На запит видання у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) не відповіли. При цьому телеканал NBC повідомив, що авіарегулятор США 10 січня розпорядився на кілька хвилин призупинити злети і посадки повітряних суден у всіх аеропортах на західному узбережжі країни.

Нагадаємо, 11 січня КНДР здійснила запуск ракети невідомого типу у бік Японського моря.

Відзначимо, на цьому тлі уряд Японії скликав екстрене засідання групи реагування.

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