У США припиняли злети літаків через пуск ракети Північною Кореєю

У США на кілька хвилин призупиняли злети і посадки цивільних літаків на західному узбережжі країни через запуск Північною Кореєю балістичної ракети. Попередження випустило командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джерело телеканалу повідомило, що розпорядження про припинення злетів і посадок цивільних літаків видав регіональний центр управління повітряним рухом. Цю інформацію підтвердили представники міжнародних аеропортів міст Сан-Дієго і Сан-Бернардіно.

За словами представника аеропорту Сан-Дієго, повітряна гавань отримала вказівку від авіадиспетчерської служби про припинення злетів літаків. Заборону скасували через 5-7 хвилин.

Інші аеропорти західного узбережжя, з якими зв'язався телеканал, заявили, що не знали про це розпорядження.

На запит видання у Федеральному управлінні цивільної авіації (FAA) не відповіли. При цьому телеканал NBC повідомив, що авіарегулятор США 10 січня розпорядився на кілька хвилин призупинити злети і посадки повітряних суден у всіх аеропортах на західному узбережжі країни.