США наложили санкции на сеть КСИР за контрабанду иранской нефти в Китай
Министерство финансов США ввело санкции против международной сети КСИР за контрабанду иранской нефти в Китай. Это касается в частности компаний в Китае, Индии, ОАЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.
По словам Минфина США, санкции нацелены на организации в Китае, Индии, ОАЭ и несколько нефтяных танкеров. Нефть доставляли от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана и его подставной компании Sepehr Energy, которая попала под санкции.
"Иран получает эквивалент миллиардов долларов ежегодно через продажу нефти для финансирования своей дестабилизирующей региональной деятельности и поддержки многочисленных региональных террористических группировок, включая ХАМАС, Хуси и Хизбалла. AFGS использует сети иностранных подставных компаний и брокеров, чтобы сделать возможной продажу и поставки нефти", - пояснили в министерстве.
Известно, что вторичные санкции могут применяться к тем, кто имеет дело с лицами и компаниями, определенными в списке.
"Иранский режим по-прежнему сосредоточен на привлечении своих нефтяных доходов для финансирования развития своей ядерной программы, производства своих смертоносных баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также для поддержки своих региональных террористических групп", - сказал министр финансов США Скотт Бессент.
Заметим, что в ноябре 2023 года Министерство финансов США внесло компанию Sepehr Energy в санкционный список за материально-техническое обеспечение вооруженных сил Ирана.
Санкции против Ирана
Напомним, что в начале месяца президент США Дональд Трамп подписал меморандум о "максимальном давлении" на Иран.
Еще до своей инаугурации президент Трамп заявлял, что планирует усиливать санкции против Ирана.
Ранее администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела новый пакет санкций против 35 организаций и судов. Они, по данным Министерства финансов США, участвуют в транспортировке нелегальной иранской нефти.
Тем временем Европейский Союз ввел санкции против Ирана из-за поставок ракет России.
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