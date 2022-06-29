США покарали компанії Росії і Китаю за порушення санкційних правил

Міністерство торгівлі США внесло у вівторок 36 компаній з дев'яти країн до списку структур, яким обмежено доступ до американських технологій і товарів, за порушення законів США про міжнародні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

З 36 компаній, 25 базуються в КНР, решта - в Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великобританії, Узбекистані та В'єтнамі.

Зокрема, російське OOO Intertech Instruments покарано за незаконні постачання Ірану.

Шість компаній покарані за підтримку російського військово-промислового потенціалу в порушення санкційного режиму, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.

Міністерство торгівлі заявило, що внесені в "чорний список" китайські компанії і до початку вторгнення поставляли в Росію "викликають занепокоєння товари" і продовжують постачання російським контрагентам, щодо яких США і їх союзники ввели санкції.

Американські компанії, які бажають постачати товари або послуги фігурантам "чорного списку" зобов'язані отримати спеціальну ліцензію Міністерства торгівлі.

Раніше офіційні особи говорили, що Китай в цілому виконує умови міжнародних санкцій, введених щодо Росії після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 28 червня США розширили санкції проти Росії і ввели заборону на імпорт золота.

Крім США ембарго на імпорт російського золота введуть Британія, Канада і Японія.

Водночас Європейський союз також розглядає можливість заборони такого імпорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.