США сподіваються на проведення демократичних виборів в Україні

За словами Гейла, вибори президента будуть ключовим тестом прогресу України на шляху демократії

США надеются на проведение демократических выборов в Украине. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после выборов президента США продолжат сотрудничать с Украиной.

"Ключевыми являются выборы, которые вскоре произойдут. США поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то конкретного кандидата. Это будет ключевой тест прогресса Украины по пути демократии. Мы надеемся увидеть успех в этом. Когда выборы состоятся, США продолжат работать с Украиной, чтобы построить демократические отношения", - заявил Хейл.

Заместитель госсекретаря сообщил, что встретился с несколькими ведущими кандидатами.

"Я имел честь встречаться с несколькими ведущими кандидатами на президентских выборах... Я не думаю, что стоит делиться конкретикой наших разговоров. Я повторю то же: США заинтересованы в демократичности избирательного процесса в Украине, и именно украинский народ должен делать свои выводы", - добавил он.

Напомним, ранее Хейл и президент Петр Порошенко обсудили выборы в Украине. Стороны подчеркнули необходимость недопущения внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс и сохранения внутренней стабильности в стране.

Как писало РБК-Украина ранее, Хейл заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают свободные и честные выборы президента Украины.