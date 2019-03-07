Порошенко та Гейл обговорили вибори в Україні

Фото: Петро Порошенко і Девід Гейл

Заступник держсекретаря США заявив, що Штати є незмінним партнером України в питанні безпеки

Вибори в Україні у ході зустрічі обговорили заступник державного секретаря США Девід Гейл та президент України Петро Порошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, президент відзначив суттєве посилення українсько-американського стратегічного партнерства за останні чотири роки, у тому числі значне поглиблення співпраці у сфері безпеки і оборони, а також активне зростання обсягів торговельно-економічного співробітництва.

"Президент України та заступник державного секретаря обговорили питання проведення виборів в Україні. Було підкреслено необхідність недопущення зовнішнього втручання у демократичний виборчий процес та збереження внутрішньої стабільності в країні", - сказано у повідомленні.

Порошенко підкреслив важливу роль допомоги з боку США для успішної імплементації реформ та зміцнення обороноздатності України, яка продовжує рухатися курсом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Сторони окремо обговорили подальші спільні кроки з метою протидії агресивним діям Російської Федерації у Чорному та Азовському морях, а також заходи у відповідь на російський збройний напад на українські кораблі.

"Заступник державного секретаря передав вітання від державного секретаря США Майка Помпео, відзначив "значний прогрес, якого досягла Україна за останні роки в умовах російської агресії" та запевнив президента України в незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів Америки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Порошенко і Гейл обговорили посилення міжнародного тиску на Росію.

Як писало РБК-Україна раніше, Гейл і Порошенко також обговорили звільнення українських моряків з РФ.