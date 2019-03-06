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Штати підтримують вільні вибори президента України, - замдержсекретаря США

Новини » Вибори 2019    06.03.2019 - 11:14
Штати підтримують вільні вибори президента України, - замдержсекретаря США
Фото: Девід Гейл (ua.usembassy.gov)

У середу Гейл провів зустріч з представниками громадянського суспільства

Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують вільні та чесні вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства США в Україні.

Зазначається, що у середу, 6 березня, Гейл провів зустріч з представниками громадянського суспільства.

Штати підтримують вільні вибори президента України, - замдержсекретаря США

"Першою із запланованих на сьогодні була зустріч заступника державного секретаря США Гейла з представниками громадянського суспільства, під час якої він підкреслив важливість участі громадян у житті демократичної України", - сказано у повідомленні.

Замдержсекретаря США зазначив, що вибори президента України мають відображати волю українських громадян, а не зовнішніх сил.

"Заступник державного секретаря США Девід Гейл наголосив, що Сполучені Штати підтримують вільні та чесні вибори, які відображають волю українців, а не зовнішніх сил", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, з 5 по 7 березня в Україні перебуватиме заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл. Так, він проведе зустрічі з керівництвом країни і політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

Анонсувалося, що він обговорить майбутні вибори, антикорупційні заходи і питання дотримання прав людини з чиновниками і лідерами громадянського суспільства.

Як писало РБК-Україна, заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Гейл увечері, 5 березня, прибув до Києва.

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