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США сподіваються на проведення демократичних виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 12:35
США сподіваються на проведення демократичних виборів в Україні
Фото: Девід Гейл (flickr.com usembpak)

За словами Гейла, вибори президента будуть ключовим тестом прогресу України на шляху демократії

США сподіваються на проведення демократичних виборів в Україні. Про це заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після виборів президента США продовжать співпрацювати з Україною.

"Ключовими є вибори, які незабаром відбудуться. США підтримують народ України у цьому демократичному процесі, а не якогось конкретного кандидата. Це буде ключовий тест прогресу України по шляху демократії. Ми сподіваємось побачити успіх у цьому. Коли вибори відбудуться, США продовжать працювати з Україною, щоб розбудувати демократичні відносини", - заявив Гейл.

Заступник держсекретаря поінформував, що зустрівся з кількома провідними кандидатами.

"Я мав честь зустрічатися з декількома провідними кандидатами на президентських виборах… Я не думаю, що варто ділитися конкретикою наших розмов. Я повторю те саме: США зацікавлені у демократичності виборчого процесу в Україні, і саме український народ має робити свої висновки", - додав він.

Нагадаємо, раніше Хейл і президент Петро Порошенко обговорили вибори в Україні. Сторони наголосили на необхідності недопущення зовнішнього втручання у демократичний виборчий процес і збереження внутрішньої стабільності в країні.

Як писало РБК-Україна раніше, Хейл заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують вільні та чесні вибори президента України.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Сполучені Штати Америкипрезидентські вибори
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