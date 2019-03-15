США сподіваються на продовження переговорів з КНДР про денуклеаризацію, - Помпео

США розраховують на продовження переговорів з Північною Кореєю

США рассчитывают на продолжение с Северной Кореей (КНДР) переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон надеется на продолжение переговоров с Северной Кореей.

Напомним, замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй ранее заявила, что КНДР рассматривает возможность приостановки ядерных переговоров с США, если Вашингтон не пойдет на уступки. В частности, северокорейский чиновник обвинила высших должностных лиц США в срыве саммита в Ханое с участием лидеров обеих стран. По ее словам, Пхеньян может приостановить переговоры и вернуться к ракетным и ядерным испытаниям, если Вашингтон не пойдет на уступки

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп готов к продолжению диалога с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

До этого сообщалось, что КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провала саммита в Ханое. При этом Пхеньян обещал еще на первом саммите лидеров обеих стран демонтировать объект полностью. Трамп, в свою очередь, заявил, что будет "очень разочарован" в лидере КНДР, если эти данные подтвердятся.