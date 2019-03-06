ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Північна Корея відновлює ядерний майданчик для запуску ракет

Новини » Політика    06.03.2019 - 18:44
Північна Корея відновлює ядерний майданчик для запуску ракет
Фото: ракетний полігон Сохэ (twitter.com axios)

Демонтувати об'єкт повністю КНДР обіцяла на першому саміті Трампа та Кім Чен Ина

КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провальних переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина у В'єтнамі. Про це повідомляє AP з посиланням на джерела.

Демонтувати об'єкт повністю Пхеньян обіцяв на першому саміті лідерів голів Північної Кореї і США в минулому році.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризацію Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.

Пізніше повідомили, що на саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Як Трамп заявив на прес-конференції, Кім Чен Ин наполягав на повному скасуванні санкцій, однак "США не могли на це піти".

США не виключають введення нових санкцій проти КНДР Адмірал США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною на планеті
Новини України КНДРСеверная Кореяядерная безопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся